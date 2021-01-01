Интернет-магазин производителя карбонового (углеволоконного) греющего кабеля и электрического теплого пола.

Зачем вам использовать греющий кабель?

С каждым днем, все большей популярностью пользуются,греющие кабели, их очень часто используют для обогрева как жилых, так и нежилых помещениях. Главной вспомогательной задачей такого кабеля-сохранять и поддерживать необходимую температуру в помещении.

В холодные дни такой обогрев дома или квартиры является очень комфортным и экономным.

Принципы и области применения.

Если простыми словами, то греющий кабель, это просто нагревательный прибор, как например электрическая конфорка. Подключение происходит через электросети, когда электричество проходит через него, кабель начинает выделять тепло.

Области его применения довольно-таки широкие.

С его помощью:

Обогревают стены,полы и потолки.

Поддерживают режим теплоты,для бетонного раствора в прохладное время года.

Используют для обогрева кровли и водосточных труб.

Обогревают зеркала и устраняют конденсат.

Прогревают почву как в маленьких,так и в промышленных теплицах.

Используют от замерзания канализационных труб.

С помощью греющего кабеля поддерживают необходимую температуру в воде и жидкости.

Вот несколько его преимуществ!

Из основных плюсов можно выделить:

Способность автоматически контролировать подачу тепла.

Широкие области его применения.

Долгий срок эксплуатации (25 лет).

Очень легок в применении.

Не вредит, здоровью человека и животным.

Доступная цена.

Как же правильно выбирать перед покупкой греющий кабель?

Для начала вам стоит определиться, в какой области вы собираетесь его применять.

Для кровли и водосточных систем каждый специалист в этой области, посоветует вам купить, резистивный кабель мощностью, не более 22 Вт.

Для обогрева ступеней кабель будет прокладываться в стяжке, для таких целей специалисты порекомендуют вам резистивный кабель, мощностью не более 30 Вт.

Для водопровода и прогрева емкостей вам стоит купить саморегулируемый кабель для труб из пластика.Такой вид кабелей обычно имеет мощность около 10 Вт.

Как проверить, работает ли греющий кабель?

Есть всего два способа, по которым можно проверить, работает греющий кабель или нет.

При использовании резистивного кабеля, вам необходимо будет замерить какое сопротивления у поверхности изоляции и цепи.Для этого используйте мультиметр.

Саморегулирующий провод проверить гораздо проще, нужно всего лишь подключить его к электричеству.

Неисправности в работе.

Зачастую такие проблемы связанные с поломкой температурного датчика или терморегулятора.Также, проблемы могут возникнуть после неправильно монтажа.

Вот еще несколько причин, по которым кабель не нагревается:

Дефекты в самом кабеле.

При неисправности контактов.

Повреждении УЗО.

Отсутствие напряжения.

Плохое подсоединение.

электрический теплый пол под ламинат.

Сегодня сложно представить комфортное проживания, в доме или квартире зимой, без теплого пола.Конечно, не во всех жилых помещениях установлены системы обогрева пола, но по статистике около 47% опрошенных людей, живут в помещениях в которых установлена такая система.Еще 38% опрошенных, хотели бы иметь в своем доме теплые полы.

Монтаж электрического теплого пола под ламинат.

Монтаж электрического пола очень простой, вам не нужно нанимать специалистов и платить деньги за их работу.Вы своими руками абсолютно с нуля, без особого труда установите электрические полы в своем доме.

Вот инструменты которые вам понадобятся:

Собственно, сам электрически пол, в наборе с ним будут соединительные втулки и комплект изоляции проводов.

Терморегулятор.

Теплоотражающая пленка с фольгированным слоем.

В этой статье мы не будем подробно расписывать полный цикл монтажа электрического теплого пола,тем более считаем, что для этих целей лучше подойдет обучающее видео.Мы лишь распишем все пункты по порядку.

Вам необходимо будет выполнить подготовительные работы.

После подготовительных работ приступаем к укладке теплоотражающей подложку.

После того как вы расстелили подложку, сверху раскатываем сам теплый пол.

Подключаем кабель и надеваем термоусадку.

Последним пунктом будет, подключение регулятора температуры.

Разновидности нагревательных элементов.

В магазине перед покупкой, продавцы могут предложить вам,несколько нагревательных элементов.

Греющие резистивные кабели. Одним из самых главных плюсов этих нагревательных элементов, перед остальными-маленькая цена.Соответственно низкая из-за одной жилы.

Одним из самых главных плюсов этих нагревательных элементов, перед остальными-маленькая цена.Соответственно низкая из-за одной жилы. Греющий саморегулирующийся кабель. Тот факт, что такие кабели являются довольно дорогими,уже накладывает на них определенный минус. Но стоит отметить, что у саморегулирующихся кабелей есть и свой плюс, они способны регулировать температуру на отдельно взятом участке, что способствует защите от перегревов.

Тот факт, что такие кабели являются довольно дорогими,уже накладывает на них определенный минус. Но стоит отметить, что у саморегулирующихся кабелей есть и свой плюс, они способны регулировать температуру на отдельно взятом участке, что способствует защите от перегревов. Электрические кабельные маты. Большого отличия от предыдущих кабелей у данного мата нет.Это все тот же кабель, только свернут в змейку на полимерной сетке.Плюс такого мата-экономия времени на его укладку.

Большого отличия от предыдущих кабелей у данного мата нет.Это все тот же кабель, только свернут в змейку на полимерной сетке.Плюс такого мата-экономия времени на его укладку. Инфракрасные пленки. Плюсы таких карбоновых пленок в том, что при правильном их использовании, они довольно долговечны и способны прослужить, не один десяток лет.Также не маловажным плюсом, будет его быстрый и простой монтаж.Основной недостаток таких пленок его цена, они довольно дорогие.

Плюсы таких карбоновых пленок в том, что при правильном их использовании, они довольно долговечны и способны прослужить, не один десяток лет.Также не маловажным плюсом, будет его быстрый и простой монтаж.Основной недостаток таких пленок его цена, они довольно дорогие. Карбоновые маты. Стержни из карбонового волокна, соединенные между собой электрическими проводами.Такие карбоновые маты, являются самыми дорогими на сегодняшний день элементами обогрева пола.Но стоит отметить, что по отзывам людей они являются и самыми надежными.

Какой из этих типов теплого пола лучше для укладки под ламинат, сказать сложно.У каждого элемента есть как свои плюсы, так и свои минусы.

Если вы собрались установить теплый пол под плитку, то прежде прочитайте это .По многим отзывам людей, которые устанавливали теплый пол в своем доме, можно с уверенностью сказать,используйте кабельные маты.Простота в использовании таких матов, позволит вам в кратчайшие сроки, не прибегая к помощи посторонних лиц, установить теплый пол под плитку своими руками.

Прежде чем укладывать теплый пол, основания бетонного пола должно быть ровное и заранее утеплено.Это нужно для того, что-бы расходы на электроэнергию не были большими, а ваше помещение как можно дольше держало тепло.

Монтаж электрического теплого пола под плитку.

И так ваш пол “идеально” ровный и вы уже успели его утеплить? Отлично, тогда пора приступать к монтажу кабельных матов.

Запомните, прежде чем начать установку теплого пола, сперва нужно установить терморегулятор, возьмите это себе за правило.

Обычно терморегулятор устанавливают на стене, на такой высоте, чтобы вам самим было комфортно им пользоваться, эта высота должна быть не ниже 35 см от пола.Далее мы коротко опишем пункты которые вам нужно будет выполнить шаг за шагом.Для полного понимания процесса установки теплого пола под плитку, мы рекомендуем прибегнуть к просмотру обучающих видео.

Сверлим отверстие под монтажную коробку.

Чистим поверхность чернового пола от грязи и пыли

Грунтуем поверхность пола грунтовкой.

Укладываем температурный датчик в штробу (не забываем про гофру).

Заводим провода в монтажную коробку терморегулятора.

Замазываем штробы плиточным клеем.

Укладываем теплоизоляцию, склеивая стыки скотчем.

Разворачиваем кабельный мат и укладываем в обратном направлении.

Подключаем терморегулятор.

Подаем напряжение проверяя работу кабельных матов.

Наносим клей и укладываем плитку.

Если вы все таки, решили купить и установить греющие кабеля, то сам процесс будет немного сложнее.

Важно знать, что такой кабель необходимо укладывать по одной, из двух основных схем (змейка и улитка).У данного вида теплого пола есть и еще один недостаток, вам нужно будет залить пол стяжкой, высота которой должна быть не менее 3 см.Это согласитесь сильно влияет, на скорость монтажа и установки.

Теперь, давайте поговорим коротко про монтаж, таких греющих кабелей. Как вы уже поняли это будет сложнее чем с кабельными матами, так как сам процесс более трудоемкий.

На черновую стяжку поверх утеплителя крепиться, металическая сетка или специальная лента. Вы так же можете,как и в случае с матами, уложить под них слой из ламинированной теплоизоляции.

Берем специальную монтажную ленту для теплого пола и крепим ее вдоль стен с шагом 60-100 см.Она легко крепиться на дюпеля и саморезы.

Второй способ крепления греющих кабелей, это крепления к армирующей сетке. Этот способ крепления подойдет если, ваш пол заранее утеплен пеноплексом.

После укладки кабеля, все происходит, как и с матами, так же выводятся провода в монтажную коробку и подключаются к термостату.

Какой вид теплого пола выбрать для установки под плитку, решать только вам.На наш взгляд, первый вариант будет намного проще и удобнее.

греющий кабель для водопровода

Обычному человеку, который не разбирается в строительстве и отделке, будет сложно сделать у себя дома бесперебойное водоснабжение.Чтобы трубы не замерзали, их закапывают глубоко в землю, на такой уровень, на котором почва не замерзает, но при аномальных морозах, такие трубы легко могут замерзнуть, так как глубина замерзания увеличивается с понижением температуры.

Но не стоит хвататься за голову и думать что все потеряно, что выхода из этой ситуации нет. К счастью выход есть, это специальные кабеля которые способны обогревать трубы водопровода, даже при самых низких температурах.

В мире на сегодняшний день есть только два вида греющего кабеля-резистивные и саморегулируемые. Чем же они отличаются? В резистивных кабелях используется свойство металлов, которые нагреваются при прохождении через них электрического тока.В саморегулирующихся кабелях, греется сам металлический проводник.

Сильных отличительных качеств у них нет, они одинаково нагреваются при температуре на улице +5 или -15 градусов.Они также потребляют, примерно одинаковое количество электрических мощностей.Чтобы уменьшить расход электроэнергии, ставят специальные термодатчики.

Как смонтировать кабеля на водопроводную трубу?

Греющие кабеля укладывают снаружи или же внутри, самой трубы водопровода. Для данных способов укладки, используют также и разные виды проводов.Для укладки снаружи они одни, для укладки внутри другие.

Монтаж внутри трубы водопровода.

Прежде чем установить нагревательный элемент внутри трубы стоит убедится:

что нет вредных веществ, которые могут выделяться из оболочки.

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муфта геометрически оконечная

Чтобы у вас была возможность заправить провод во внутрь, на конце трубопровода всегда ставят тройник.

Соединительная муфта, не должна находиться в самой трубе,это очень важно, для влажной среды такие муфты не предназначены.

У тройников могут быть разные углы наклона, 180,90,120 градусов.

Монтаж снаружи трубы водопровода.

Одним из главных правил монтажа кабеля снаружи, это максимальное прилегание к самой трубе водопровода.Конечно это нужно для того, чтобы кабель мог обогревать весь диаметр трубы.

Перед установкой кабеля, очистите трубу от грязи, ржавчины и.т.д, только потом можно приступать к шагу два.

На чистую водопроводную трубу, укладывается греющий кабель и фиксируется с помощью клейкой ленты, через каждые 20-25 см, не реже.

Чем утеплять?

Любой специалист в данной области ответит, что утеплять водопроводные трубы минеральной ватой не желательно.Ведь когда минеральная вата впитывает в себя большое количество влаги и замерзает, она попросту превращается в труху.

Лучший материал для утепления водопроводной трубы, это конечно же пенополистирол.Пенополистирол имеет очень хорошие теплоизоляционные качества, не боится сырости, влаги, а главное он способен устоять даже при самых аномальных морозах.

Каким способом установить греющий кабель для водопровода, решать конечно же вам.Оба способа довольно хороши и просты в монтаже.

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